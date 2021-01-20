«Полиция «крышует» контрафактный алкоголь» 20.01.2021 15:00 Владислав ЮРИЦЫН Общество 179 0 Публицист Адил Мукашев о коррупционных препятствиях в борьбе с «паленой» водкой Похожие материалы: Еще два снижающих смертность от коронавируса препарата обнаружили ученые Мутировавшие версии КВИ из Великобритании и Африки распространяются стремительно Мамин доложил Токаеву, что санэпидситуация в Казахстане находится под контролем Коллективного иммунитета к коронавирусу в 2021 году не будет – ВОЗ Вакцины могут не подействовать на южноафриканский штамм коронавируса