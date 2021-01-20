Перечень нарушений при производстве ювелирных изделий утвердили в ЕАЭС

Алматы. 20 января. КазТАГ – Перечень нарушений при производстве ювелирных изделий утвердили в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Коллегия ЕЭК одобрила требования к опробованию, анализу и клеймению ювелирных изделий и утвердила перечень нарушений при производстве ювелирных изделий, перемещаемых в рамках ЕАЭС», — говорится в сообщении.

Как пояснил министр по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ ЕЭК Гегам Варданян, «принятые документы позволят создать благоприятные условия во взаимной торговле ювелирной продукцией, что является важной составляющей для бизнеса, а потребителям станет безопаснее приобретать продукцию».

«Это шаг в направлении лучших мировых практик в этой сфере, в том числе обозначенных в соглашении об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС от 22 ноября 2019 года», — сказал Варданян.

Таким образом, добавили в ЕЭК, формируются необходимые условия для взаимного признания пробирных клейм во взаимной торговле ювелирными изделиями на внутреннем рынке евразийского интеграционного объединения.

«Коллегия Комиссии утвердила перечень нарушений требований к производству ювелирных и других изделий, перемещенных из одного государства-члена в другое, направленный на защиту добросовестных субъектов предпринимательской деятельности. Документ позволит определить минимальные необходимые условия для проведения соответствующих проверочных мероприятий в отношении тех ювелирных и других изделий, которые будут перемещены в Союзе с нарушениями. С принятием документа уполномоченные органы государств-членов будут обмениваться между собой информацией о нарушениях при трансграничной торговле в целях применения необходимых мер по их устранению в соответствии с национальным законодательством», — сказано в сообщении.

Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках ЕАЭС от 22 ноября 2019 года уже ратифицировали Россия, Беларусь и Армения.

«Одобренные коллегией комиссии требования к опробованию, анализу и клеймению ювелирных изделий позволят установить порядок проведения пробирных работ пробирными инспекциями государств-членов. Они определяют обязательные элементы пробирных клейм и проб, используемых в Союзе, параметры их нанесения на ювелирные и другие изделия, в том числе устанавливают общие требования к опробованию на пробирном камне и так далее», — добавили в ЕЭК.