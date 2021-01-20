Усть-Каменогорск. 20 января. КазТАГ – Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Восточно-Казахстанской области, сообщают казахстанские сейсмологи.

«20 января в 5.56 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 708 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения – 9,8. Магнитуда – MPV 4,5», — говорится в сообщении в среду.

Эпицентр располагался на глубине 5 км недалеко от села Армандастар Тарбагатайского района ВКО.