Обогащение каменного угля включили в перечень приоритетных видов инвестдеятельности в РК

Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Обогащение каменного угля включили в перечень приоритетных видов инвестиционной деятельности в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В перечне приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов (…): раздел «Часть 2. Перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов»: дополнить строкой следующего содержания: (…) «Добыча угля – добыча каменного угля – обогащение каменного угля», — говорится в постановлении правительства.

Из обновленного примечания следует, что поправки касательно каменного угля относятся исключительно к обогащению каменного угля.