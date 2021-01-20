Обогащение каменного угля включили в перечень приоритетных видов инвестдеятельности в РК

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Нур-Султан. 20 января. КазТАГ – Обогащение каменного угля включили в перечень приоритетных видов инвестиционной деятельности в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В перечне приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов (…): раздел «Часть 2. Перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов»: дополнить строкой следующего содержания: (…) «Добыча угля – добыча каменного угля – обогащение каменного угля», — говорится в постановлении правительства.

Из обновленного примечания следует, что поправки касательно каменного угля относятся исключительно к обогащению каменного угля.

 

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