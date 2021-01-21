Компьютеры, видеокамеры, ПО и другое имущество готовится передать МИОР «Казмедиацентру»

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Компьютеры, видеокамеры, программное обеспечение (ПО) и другое имущество готовится передать министерство информации и общественного развития ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» (КМО), передает корреспондент агентства.

«Передать в установленном законодательством порядке республиканское имущество с баланса государственного учреждения «Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан» в уставный капитал ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в проекте постановления правительства.

Согласно приложению, ожидается, что КМО получит от МИОР 29 комплектов профессиональных рабочих станций для нелинейного монтажа в реальном времени и 29 лицензий ПО для нелинейного видеомонтажа Adobe Premiere Pro, 15 карт для подачи видеосигнала, 22 студийные видеокамеры, 14 видеомикшеров, два комплекта систем хранения данных, а также 12 вертикальных приводов.

«Проект постановления разработан для материально-технического оснащения медийным оборудованием медиацентра ТОО «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы»» в целях улучшения качества вещания государственных телеканалов», — отмечается в пояснительной записке, автором которой указана министр информации и общественного развития Аида Балаева.