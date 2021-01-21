Т17,5 млрд задолжал Qazaq Banki «Казаэронавигации» из-за действий ее руководства – СМИ

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Т17,5 млрд задолжал Qazaq Banki республиканскому государственному предприятию (РГП) «Казаэронавигация» из-за действий его руководства, сообщает Politic.

«Установлены факты неэффективного распоряжения финансами с признаками злоупотребления полномочиями должностными лицами РГП при взыскании сумм, находящихся в АО «Qаzаq Banki». В частности, согласно определению СМЭС Алматы от 9 июля 2018 года, установлена задолженность АО «Qazaq Banki» перед РГП «Казаэронавигация», в размере Т17 578 793 447,31. Согласно сведениям должностных лиц РГП в рамках исполнения судебного акта АО «Qazaq Banki» осуществило выплаты, путем передачи жилого имущества на сумму Т3 821 472 000 (33 квартиры в ЖК «Самал Тауэрс» на сумму Т2 394 096 000 и 55 квартир в ЖК «Радужный берег» на сумму Т1 427 376 000 в Алматы)», — говорится в представленных документах главной транспортной прокуратуры.

Также, согласно информации, осуществлен перевод АО «Qazaq Banki» на текущий счет РГП в АО «Capital Bank» суммы на Т3 465 720 071.

«В дальнейшем, сумма задолженности в размере Т9 302 433 351 переведена АО «Qazaq Banki» на счет ТОО «Коллекторское агентство «Служба взыскания долгов» согласно трехстороннему соглашению об уступке права требования. Заключенное соглашение для РГП является кабальным, ввиду необоснованности, так как судебным актом в пользу РГП взыскана указанная сумма, которая на основании исполнительного листа позволила бы взыскать денежные средства. Однако, должностными лицами РГП принято решение о переуступке права требования, путем перечисления указанной суммы на счет третьей компании в лице ТОО «Коллекторское агентство «Служба взыскания долгов» с дальнейшей ежеквартальной выплатой РГП указанным ТОО, тем самым оказав неправомерное предпочтение и финансовые блага юридическому лиц», — сказано в цитируемом документе.

Кроме того, отмечается, что сведения о задолженности коллекторов перед РГП «Казаэронавигация» имеются в аудиторском отчете ТОО «Эрнст энд Янг» по финансовой отчетности РГП «Казаэронавигация» за 2019 год, опубликованной на сайте Депозитария финансовой отчетности.

«В рамках гражданского дела по иску РГП «Казаэронавигация» к АО «Qazaq Banki» о взыскании суммы задолженности, было заключено мировое соглашение, согласно которому АО «Qazaq Banki» обязуется возместить задолженность перед Предприятием в размере Т3 233 945 тыс. В соответствии с решением суда Республики Казахстан от 24 октября 2018 года, ликвидационной комиссией проводится принудительная ликвидация АО «Qazaq Banki». РГП «Казаэронавигация» стоит в 6, 7 и 8 очередности реестра требований кредиторов. В связи с чем, по состоянию на 31 декабря 2018 года был начислен резерв по сомнительной задолженности в размере Т3 233 945 тыс.», — приводятся данные аудита.

Из них также следует, что, согласно решению суда от 28 мая 2019 года, дополнительная задолженность АО «Qazaq Banki» перед РГП составила Т518 921 тыс.

«По состоянию на 31 декабря 2019 года начисленный резерв по ожидаемые кредитные убытки по задолженности АО «Qazaq Banki» составил Т3 755 768 тыс. Так же, согласно мировому соглашению, 25 августа 2018 года было заключено соглашение об уступке права требования между Предприятием, АО «Qazaq Banki» и ТОО «Коллекторское агентство «Служба взыскания долгов». Согласно данному соглашению предприятие передает право требования Коллекторскому агентству, задолженности в размере Т9 302 434 тыс. В течение года, закончившегося 31 декабря 2018 года, предприятие получило Т2 377 132 тыс. от Коллекторского агентства. По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов, задолженность от Коллекторского агентства составляет Т6 925 302 тыс. По состоянию на 31 декабря 2019 года предприятие начислило резерв по сомнительной задолженности по Коллекторскому агентству в размере Т6 925 302 тыс.», — добавляют аудиторы.

Издание приходит к выводу, что РГП «Казаэронавигация» по состоянию на 31 декабря 2019 года так и не получило от коллекторского агентства долг в размере около Т7 млрд.

«В нашем распоряжении имеется еще один любопытный документ: это генеральное соглашение от 16 октября 2018 года по которому был составлен график погашения коллекторским агентством задолженности перед РГП «Казаэронавигация» на сумму Т6 925 302 тыс. до конца декабря 2019 года. Однако указанная сумма не поступила на счета предприятия как в декабре 2019 года, так и по всей видимости в 2020 году. Между тем, указанным генеральным соглашением предусмотрена пеня за просрочку оплаты задолженности в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. В течение двух лет эта сумма росла как на дрожжах, и на конец декабря 2020 года составляет около Т3,64 млрд, то есть еще половину основного долга. Тем самым общий размер задолженности составляет уже больше Т10,5 млрд», — указано в материале.

Каким образом с этого небольшого коллекторского агентства «Служба взыскания долгов» будет взыскана огромная сумма долга, как отмечается, «не знает даже по всей видимости руководство РГП».

«Пока оно ограничилось одним письмом в адрес коллекторов с требованием погасить основной долг, не указывая при этом сумму пени. Однако учитывая тот факт, что РГП «Казаэронавигация» уже с 2019 года только по сумме основного долга начисляет резерв по сомнительной задолженности, то есть, фактически руководство и бухгалтерия РГП признает, что их получение маловероятно, а взыскание пени вообще является фантастикой. При этом, согласно банка судебных актов нет информации о том, РГП «Казаэронавигация» подало в суд и взыскало с ТОО «Коллекторское агентство «Служба взыскания долгов» указанные денежные средства. Известно, что данная коллекторская организация предлагает своим клиентам в качестве погашения долга имущество, зачастую неликвидное. Так, кредиторам предлагается гостиница, находящаяся в Алматы. При этом за ней тянется шлейф обременений, состоящий из арестов и залогов. Как государственное предприятие может принять гостиницу с такими обременениями непонятно. Тем более, что по закону на это все требуется согласие уполномоченного органа по государственному имуществу и приватизации. Нетрудно догадаться, что оценка такого имущества может быть явно завышенной. Коллекторы умеют это делать», — сказано в сообщении.

Таким образом, добавляет Politic, «как показало время, главная транспортная прокуратура в своей справке фактически была права и большая часть денежных средств не возвращена государству».

«Исходя из аудиторского отчета РГП «Казаэронавигация» признало данную задолженность сомнительной и начислило резерв (убытки). Выходит, что действия руководства РГП «Казаэронавигация» привели к крупному ущербу, в связи с чем просим генеральную прокуратуру Республики Казахстан обратить на данный факт пристальное внимание. В особенности в свете того, что по некоторым данным руководство предприятия в настоящее время очень нуждается в средствах и якобы предпринимает попытки получения заемных средств, в том числе из зарубежных финансовых институтов», — резюмирует СМИ.

Напомним, еще 26 января 2019 года МИА КазТАГ сообщало о том, что «Казаэронавигация» на фоне отказывающего и устаревшего оборудования вместо покупки отработавших свое радиолокаторов купила в Нур-Султане 38 квартир за Т1,5 млрд. Тогда же приводились данные генеральной прокуратуры, которая выяснила, что новая техника на сумму Т1 млрд «просто лежит мертвым грузом на складах».

5 декабря 2020 года МИА КазТАГ сообщало, что работники РГП «Казаэронавигация» обратились в прокуратуру и администрацию президента (АП) Касым-Жомарта Токаева с жалобами на угрозы и давление со стороны руководства предприятия, которые начались после обращений сотрудников по поводу приватизации жилья. Также юрист Виктория Тащилина приводила данные о том, что работники, которые по закону имели право приватизировать жилье, получили отказ, в то время как пришедшие недавно или приближенные к руководству «Казаэронавигации» смогли стать обладателями квартир. По словам юриста, часть претендовавших на приватизацию квартир, не выдержав давления, отозвали свои обращения. В ответ на запрос агентства КазТАГ генеральный директор РГП «Казаэронавигация» Азат Бектуров предоставил информацию, которая оказалась ложной.