Пять микрорайонов Алматы в субботу на весь день останутся без холодной воды

Алматы. 21 января. КазТАГ – Пять микрорайонов Алматы в субботу на целый день останутся без холодной воды, сообщает ГКП «Алматы Су».

«23 января с 8.00 до 20.00 будет прекращена подача холодной воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Ауэзовском районе Алматы на территории микрорайонов №№ 6, 9, 10, 10-А, 11», — говорится в сообщении.

При этом поясняется, что временные ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для обеспечения безопасных условий во время замены задвижек на магистральном водопроводе.