Депутат считает возможным отозвать закон «О противодействии семейно-бытовому насилию»

Нур-Султан. 21 января. КазТАГ – Закон «О противодействии семейно-бытовому насилию» можно отозвать в парламент, считает председатель комитета по социально-культурному развитию мажилиса Джамиля Нурманбетова.

«Я в течение этих дней детально и конструктивно изучила основные положения проекта закона Республики Казахстан «О противодействии семейно-бытовому насилию». Проанализировала мнения, высказанные в СМИ как экспертами, так и представителями гражданского общества, а также многочисленные обращения граждан. Взвесив все объективные предложения, комментарии и высказывания, полагаю, что редакцию данного законопроекта возможно отозвать и начать совместную работу», — написала Нурманбетова на своей странице в социальной сети в четверг.

Вместе с тем, по ее словам, есть соответствующее поручение главы государства о необходимости ужесточения наказания за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей.

Отметим, что на протяжении последних нескольких дней в Нур-Султане, Алматы и ряде других городов Казахстана проходят акции против закона «О противодействии семейно-бытовому насилию». Так, на акции столице многодетные матери указали на то, что по новому закону родители должны создать для ребенка все условия, включая экономическую составляющую. По словам матерей, такие требования несовместимы с реальностью.

«Как государство может говорить «о недопущении экономического насилия» тем, кто получает минимальную заработную плату – Т42 500», — возмутились женщины.