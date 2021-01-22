Экс-ответсек минэнерго Казахстана возглавил аппарат ведомства

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Назначен руководитель аппарата министерства энергетики Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Приказом министра энергетики Момышев Талгат Амангельдиевич назначен на должность руководителя аппарата министерства энергетики», — говорится в сообщении в пятницу.

Момышев с 8 апреля 2019 года по 19 января 2021 года был ответственным секретарем минэнерго, до этого – в 2018-2019 годы занимал пост заместителя акима Жамбылской области, а еще раньше – в 2016-2018 годы работал государственным инспектором администрации президента.

Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, отметил, что «институт ответственных секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств». По словам главы государства, «спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом».

Позднее МИА КазТАГ сообщило, что не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу в связи с последним поручением Токаева. Со списком можно ознакомиться здесь. Освобождение ответсеков происходило постепенно, последние восемь из них лишились указанных постов 19 января.

21 января стало известно, что Арман Джумабеков, освобожденный от должности ответсека министерства национальной экономики, возглавил аппарат МНЭ. 22 января бывшие ответсеки министерства торговли и интеграции Жанибек Нупиров и министерства труда и социальной защиты – Аида Курмангалиева возглавили аппараты указанных ведомств.