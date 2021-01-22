Предприниматели обвинили КГД минфина РК в срывах поставок на экспорт и простоях

Алматы. 22 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Более десятка отраслевых ассоциаций Казахстана обвиняют комитет государственных доходов министерства финансов Казахстана в срывах поставок на экспорт и простоях.

«Большинство экспортеров в настоящий момент столкнулись с задержкой и остановкой своих поставок, связанной с выпиской электронных счетов-фактур (ЭСФ), по причинам техсбоев в обновленной системе «Электронные счета-фактуры» (…), которые привели к повсеместному срыву сроков поставок на экспорт и простоям, что особенно важно для скоропортящейся продукции», — говорится в открытом обращении 12 отраслевых ассоциаций к министру финансов Ерулану Жамаубаеву по поводу выписки ЭСФ без выписки сопроводительных накладных на товары (СНТ).

Согласно обращению, компаниям сложно делить абсолютно все документы на те, что в перечне изъятия и те, что пока не требуют оформления СНТ.

Также, по словам субъектов рынка, их по факту принуждают выписывать СНТ на весь товар, так как ЭСФ и СНТ взаимосвязаны и нельзя выписывать на один товар СНТ, а навесь товар ЭСФ. Отмечается, что импорт из ЕАЭС уже дублирует 328-я форма (заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов).В связи с чем возникает вопрос о необходимости выписки СНТ.

«Из-за спешки отдельных сотрудников по внедрению СНТ по принципу «главное вовремя отчитаться», не учитывая тот факт, что многим бизнесам необходимо время для адаптации, не понимания реальных условий бизнес-процессов, пострадало стратегическое важное экспортное направление предпринимательской деятельности», — полагают ассоциации.

Члены ассоциаций предлагают министру взять ситуацию под контроль и поручить разобраться в причинах технических сбоев, принять меры по исправлению ситуации и к ответственным лицам, изменить сроки реализации пилотного проекта до полного устранения технических проблем совместным протокольным решением представителей КГД МФ РК и бизнес ассоциаций.