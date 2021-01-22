Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Казахстан приветствовал вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия, передает корреспондент агентства.

«Казахстан приветствует вступление в силу Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Договор, принятый 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН, является важным шагом на пути к полной ликвидации ядерного оружия. Казахстан принимал активное участие в переговорном процессе по проекту ДЗЯО, как страна прошедшая внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Казахстана в пятницу.

Как указали в МИД, символично, что первый в истории ядерного разоружения многосторонний юридически обязательный документ, устраняющий серьезный пробел в международно-правовом поле (из трех видов ОМУ – ядерного, химического и биологического – только на ядерное оружие не был наложен юридически обязательный запрет) вступает в силу в год 30-летия закрытия Семипалатинского испытательного полигона.

«Подчеркивая важность универсализации ДЗЯО, Казахстан призывает другие страны присоединиться к Договору с целью избавления нашей планеты от ядерного оружия к 2045 году – столетию ООН», — добавили в МИД.

Напомним, Договор о запрещении ядерного оружия вступил в силу 22 января после того, как его ратифицировали 50 стран из числа подписавших документ. Казахстан стал 57-м государством, подписавшим Договор о запрещении ядерного оружия и 26-м, ратифицировавшим его. Документ о ратификации Договора Казахстаном был передан в ООН 30 августа 2019 года.