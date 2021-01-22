Информация о том, что Мынбаев якобы получил «тяжелую травму», является ложной – источник

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Информация о том, что председатель правления АО «НК «Казакстан темир жолы» (КТЖ) Сауат Мынбаев якобы получил «тяжелую травму», является ложной, сообщил редакции МИА КазТАГ информированный источник в нацкомпании.

«Это не правда, с ним все в порядке», — сообщил источник в КТЖ корреспонденту агентства в пятницу.

Ранее в интернете появились сообщения о том, что Мынбаев якобы получил тяжелую травму позвоночника.

Мынбаев возглавляет КТЖ с ноября 2018 года. До этого с июля 2013 года по ноябрь 2018 года он был председателем правления АО «Национальная компания «КазМунайГаз», а еще раньше – с марта 2007 года по июль 2007 года занимал пост министра нефти и газа Казахстана.