Навального попытаются посадить не менее чем на 10 лет – СМИ

Алматы. 22 января. КазТАГ – Известного российского оппозиционного лидера и антикоррупционного расследователя Алексея Навального могут приговорить к 10 годам лишения свободы, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

«Кремль решил посадить Навального в тюрьму как минимум на несколько лет, отказавшись от прежней практики приговаривать его к лишению свободы на срок не более нескольких недель, сообщили два информированных источника на условиях анонимности. По их словам, в ходе суда, который назначен на 2 февраля, он может быть осужден на срок до 3,5 лет. А по еще одному обвинению, которое сейчас расследуется – еще на 10», — говорится в сообщении.

По словам источников, таким образом российские власти надеются свести на нет протестные движения.

«Источники сообщили, что такая жесткая линия основана на мнении о том, что Навальный работает на правительства Западных стран. Навальный эти обвинения отрицает. При этом обеспокоенность Кремля вызывают массовые протесты в Беларуси, которые Александр Лукашенко не может подавить даже при помощи России. Российские власти надеются, что протестное движение Навального потеряет силу, когда он окажется в тюрьме», — отмечается в публикации.