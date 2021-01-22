Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на субботу в шести областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Ночью 23-24 января в Акмолинской области ожидается понижение температуры воздуха до -30-35, местами -38. В Кокшетау ночью 23-24 января ожидается понижение температуры воздуха до -32-34», — говорится в распространенном в пятницу штормовом предупреждении.

В Атырауской области в субботу местами ожидается туман, гололед. В Атырау 23 января ожидается туман, гололед.

«23 января в Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью местами 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метров в секунду. В Кызылорде днем 23 января ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

«Ночью 23-24 января в Северо-Казахстанской области ожидается понижение температуры воздуха до -30-35, ночью 24 января местами сильный мороз до -40. В Петропавловске ночью 23 января ожидается понижение температуры воздуха до -32-34, ночью 24 января сильный мороз -37-39», — предупредили синоптики.

В Карагандинской области в субботу местами ожидаются метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду.