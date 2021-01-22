Суд установил административный надзор над Максом Бокаевым сроком на три года

Атырау. 22 января. КазТАГ – Суд установил административный надзор над известным активистом Максом Бокаевым сроком на три года, сообщила адвокат Жанар Сундеткалиева.

«Процесс сегодня закончился. Прокурор просил удовлетворить представление начальника учреждения УГ-157/9 об установлении административного надзора сроком на три года. Суд удовлетворил представление об установлении административного надзора в отношении Макса Бокаева полностью. После того, как он огласил судебный акт, суд дал разъяснение, что он удовлетворяет представление, так как считает, что он не стал на путь исправления, так как у него есть нарушение, и он был осужден по экстремистской статье», — сказала Сундеткалиева агентству КазТАГ в пятницу.

При этом она пояснила, что нарушения Бокаева заключались в том, что он несколько раз отказывался выходить на физзарядку на улицу, поскольку у него позвоночная грыжа, а температура воздуха в те дни была -26-28 мороза. При этом согласно распорядку учреждения, утренняя физзарядка не проводится на улице, если температура воздуха ниже -25.

По словам Сундеткалиевой, Бокаев заявил о намерении продолжить общественную деятельность.

Напомним, 28 ноября 2016 года суд в Атырау приговорил активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 250 МРП по части 2 статьи 174 (возбуждение социальной розни), части 4 статьи 274 (распространение заведомо ложной информации) и статье 400 (нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций) УК РК. При этом, власти ранее уверяли, что Бокаев и Аян не будут привлечены к уголовной ответственности за участие в земельных митингах.

14 марта 2019 года стало известно, что Европарламент принял резолюцию с призывом к властям Казахстана прекратить все формы политических репрессий в стране. Европарламент также призвал немедленно освободить «всех активистов и политических заключенных, в настоящее время находящихся за решеткой», называя в числе политзаключенных и Макса Бокаева.

29 июля 2019 года стало известно, что Талгат Аян досрочно вышел на свободу.

20 мая 2020 года известный казахстанский активист из Атырау Макс Бокаев, отбывающий наказание в Актобе по делу о земельных митингах, предупредил о возможной провокации со стороны сотрудников исправительного учреждения – аудиозапись разговора с ним опубликовал журналист и политик Жанболат Мамай.

1 июля сообщалось, что 12 сенаторов США обратились с письмом к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву с просьбой освободить активистов Макса Бокаева и Асета Абишева. В размещенном на официальном сайте сената США письме говорилось, что «никто не должен подвергаться тюремному заключению за осуществление своих прав на свободу собраний и свободу слова, и мы настоятельно призываем вас освободить без предварительных условий ваших граждан, находящихся в настоящее время под стражей за эти законные действия».

6 января 2020 года стало известно, что Бокаев может выйти на свободу под адмнадзор 4 февраля.