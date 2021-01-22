Евразийский межправсовет с участим премьеров стран ЕАЭС пройдет в очном формате в Алматы

Алматы. 22 января. КазТАГ – Евразийский межправительственный совет с участим премьер-министров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в очном формате в Алматы, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«5 февраля в Алматы (Республика Казахстан) в очном формате состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств государств-членов ЕАЭС, а также форум Almaty Digital Forum 2021», — сообщили в ЕЭК в пятницу.

Как уточнили в комиссии, в пленарной сессии цифрового форума «Цифровая перезагрузка: рывок в новую реальность» примут участие главы правительств стран ЕАЭС и государств-наблюдателей при ЕАЭС, председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. Также планируется участие представителей ЕЭК в работе форума.