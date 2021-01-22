Укравшая выделенные на бесплатные медуслуги Т16,8 млн осуждена на 7,5 лет в Атырау

Атырау. 22 января. КазТАГ – Укравшая выделенные на бесплатные медицинские услуги Т16,8 млн осуждена на 7,5 лет в Атырау, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов.

«Сотрудниками департамента экономических расследований по Атырауской области КФМ МФ РКзавершено расследование уголовного дела по пункту 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества) УК РК в отношении директора двух предприятий города Атырау. (…) Приговором суда №2 города Атырау она признана виновной в совершении вышеуказанного правонарушения и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет шесть месяцев, с лишением права занимать руководящие должности в медицинских учреждениях и организациях здравоохранеия сроком на пять лет», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Как уточнили в КФМ, руководитель компаний, используя служебное положение, совершила хищение бюджетных денежных средств на сумму более Т16,8 млн,выделенных НАО «Фонд социального медицинского страхования по Атырауской области» в рамках государственный программы «Денсаулык» – «Оказание бесплатных медицинских услуг».

«Ущерб подтвержден заключением Института судебной экспертизы Атырауской области. В связи с тем, что ущерб не возмещен, наложен арест на имущество подозреваемого лица», — добавили в комитете.