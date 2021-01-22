Еще два экс-ответсека получили посты руководителей аппаратов министерств в Казахстане

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Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Еще два бывших ответственных секретаря получили посты руководителей аппаратов министерств в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«Приказом министра торговли и интеграции РК Нупиров Жанибек Максутович назначен на должность руководителя аппарата министерства торговли и интеграции РК», — сообщили в пресс-службе правительства в пятницу.

Нупиров с 2019 года до 19 января 2021 года был ответсеком МТИ, до этого в 2013-2019 годы был консультантом, заведующим сектором отдела администрации президента, а еще раньше – в 2010-2013 годы работал в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

«Приказом министра труда и социальной защиты населения РК Курмангалиева Аида Даденовна назначена на должность руководителя аппарата министерства труда и социальной защиты населения», — сообщили в кабмине.

Курмангалиева была ответсеком МТСЗН с 2017 года по 19 января 2021 года, до этого в 2014-2017 года она была ответсеком министерства здравоохранения и социального развития, а еще раньше – в 2013-2014 годы – ответсекретарем минтруда и социальной защиты.

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Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, отметил, что «институт ответственных секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств». По словам главы государства, «спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом».

Позднее МИА КазТАГ сообщило, что не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу в связи с последним поручением Токаева. Со списком можно ознакомиться здесь. Освобождение ответсеков происходило постепенно, последние восемь из них лишились указанных постов 19 января.

21 января стало известно, что Арман Джумабеков, освобожденный от должности ответсека министерства национальной экономики, возглавил аппарат МНЭ.

 

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