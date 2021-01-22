В Казахстане может появиться полноценная исламская ипотека – Ибрагимова

Алматы. 22 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане может появиться полноценная исламская ипотека, сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова.

«Надеюсь,что у нас в Казахстане наконец-то появится исламская ипотека в полноценном виде», — сказала Ибрагимова на брифинге по правилам использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в пятницу.

По ее словам, в правила открытия спецсчетов для использования пенсионных накоплений на приобретение жилья включена норма по исламскому финансированию.

«Сейчас несколько банков, в том числе Аль-Хиляль, который занимается исламским финансированием, активно этими инструментами заинтересованы. Часть нашего общества придерживается мусульманских канонов, которые запрещают выплату процентов, но в рамках исламского финансирования приобретение жилища для таких слоев населения будет востребованным», — добавила Ибрагимова.