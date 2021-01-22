Экс-ответсек МСХ РК через три дня после освобождения поста возглавил аппарат минсельхоза

Нур-Султан. 22 января. КазТАГ – Назначен руководитель аппарата министерства сельского хозяйства Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Приказом министра сельского хозяйства РК Оразаев Марат Аблахатович назначен на должность руководителя аппарата министерства сельского хозяйства РК», — говорится в сообщении в пятницу.

Оразаев был назначен на пост ответсека МСХ в 2019 году, до этого с 2015 по 2019 годы он работал директором департамента экономики и бюджетного планирования АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017», а еще раньше – в 2013-2015 годы занимал пост заместителя руководителя хозяйственного управления парламента.

Напомним, 1 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием к народу Казахстана, отметил, что «институт ответственных секретарей следует упразднить, их обязанности возложить на руководителей аппаратов министерств». По словам главы государства, «спрос должен быть с одного человека – министра, назначаемого президентом».

Позднее МИА КазТАГ сообщило, что не менее 15 назначаемых президентом Казахстана топ-чиновников потеряют работу в связи с последним поручением Токаева. Со списком можно ознакомиться здесь. Освобождение ответсеков происходило постепенно, последние восемь из них лишились указанных постов 19 января.

21 января стало известно, что Арман Джумабеков, освобожденный от должности ответсека министерства национальной экономики, возглавил аппарат МНЭ. 22 января бывшие ответсеки министерства торговли и интеграции Жанибек Нупиров и министерства труда и социальной защиты – Аида Курмангалиева возглавили аппараты указанных ведомств. В это же день аппарат минэнерго возглавил бывший ответсек данного ведомства Талгат Момышев.