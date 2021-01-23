В Казахстане готовят поправки, разрешающие проверять финансы президентов других стран

Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – В Казахстане по рекомендации группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) готовят проект законодательных поправок, которые позволят осуществлять финансовый мониторинг в отношении президентов других стран, передает корреспондент агентства.

«Поправки в проекте закона направлены на установление мер надлежащей проверки в отношении национальных публичных должностных лиц (ПДЛ) (Рекомендация 12 ФАТФ). На сегодняшний день Республикой Казахстан не реализована Рекомендация 12 ФАТФ, согласно которой странам-участникам ООН необходимо установить на законодательном уровне контроль по операциям, осуществляемым ПДЛ независимо от принадлежности к стране. К ПДЛ отнесены лица, которым доверены или были доверены политические функции, например, главы государств или правительств, политики, старшие правительственные, судебные или военные сотрудники, первые руководители государственных органов и ведомств, руководители квазигосударственного сектора и политических партий», — говорится в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как пояснили разработчики, «исходя из сути указанных положений ФАТФ, Казахстану необходимо осуществлять финансовый мониторинг в отношении всех ПДЛ независимо от страновой принадлежности».

«Вместе с тем, в законодательстве Республики Казахстан Рекомендация 12 ФАТФ реализована не в полной мере, а именно дополнительные меры по проведению надлежащей проверки клиентов (далее – НПК) установлены только в отношении иностранных ПДЛ, что является серьезным недостатком с точки зрения соответствия международным стандартам. В этой связи, необходимо определить перечень национальных ПДЛ, в отношении которых будут применяться дополнительные меры НПК», — сказано в документе.

По словам авторов поправок, необходимость разработки проекта закона вызвана подготовкой ко второму раунду взаимной оценки Казахстана Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), который республика должна пройти в 2021 году. Как отмечается, при оценке Казахстана ЕАГ будет проверяться соответствие национальной системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризму (ПОД/ФТ) международным стандартам по ПОД/ФТ и финансированию распространения оружия массового уничтожения ФАТФ, а также эффективность ее функционирования, в том числе на наличие определенных превентивных мер в отношении лиц, совершивших либо намеревающихся совершить преступления, связанные с легализации (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и их всевозможное пресечение.

«Присвоенные рейтинги и оценки уровней эффективности в случаях не реализации рекомендаций ФАТФ повлекут санкции экономического характера, применяемые к стране со стороны других стран-участников глобальной сети ФАТФ. Попадание под санкции является наиболее «опасным» для государств и касаются прежде всего, банковской сферы и сферы финансовых услуг. К примеру, в 2001-2002 годах к России и Украине приняты санкции за несоблюдение принципов ФАТФ, в результате которых по оценке международных экспертов они понесли финансовые потери в миллионы долларов США», — пояснили разработчики концепции.