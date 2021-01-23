Глава КТЖ травмировался во время занятий спортом

Новости 68 0

Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Председатель правления АО «НК «Казакстан темир жолы» (КТЖ) Сауат Мынбаев во время занятий спортом получил травму, сообщает пресс-служба КТЖ.

«Председатель правления Сауат Мынбаев во время занятий спортом получил травму. В настоящее время проходит лечение. Его здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении пресс-службы в субботу.

Ранее источник в пресс-службе КТЖ утверждал, что информация о том, что Мынбаев получил травму позвоночника и транспортирован в немецкую клинику «Шарите», является ложной.

 

Похожие материалы:

  1. Информация о том, что Мынбаев якобы получил «тяжелую травму», является ложной – источник
  2. Экс-глава Национального научного онкоцентра стал вице-министром здравоохранения Казахстана
  3. «Коммерческой тайной» назвал свою зарплату глава Фонда соцмедстрахования Казахстана
  4. Названо время проведения Божественной православной литургии в Нур-Султане и Алматы
  5. Глава МИД Казахстана поговорил с заместителем генсека ООН