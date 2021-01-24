Погода без осадков в воскресенье ожидается в Нур-Султане, в Шымкенте и Алматы — снег

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Нур-Султан. 24 января. КазТАГ – Погода без осадков в воскресенье ожидается в Нур-Султане, в Шымкенте и Алматы — снег, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем -25-27, ночью -30-32.

В Алматы переменная облачность, временами снег. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура днем -3-5, ночью -10-12.

В Шымкенте переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем -1-3, ночью -8-10.

 

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