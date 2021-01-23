Нур-Султан. 23 января. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана на 24 января, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«24 января в Мангистауской области местами ожидается туман. Днем ветер юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в субботу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«24 января в Кызылординской области местами ожидаются туман», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«24 января в Западно-Казахстанской области местами ожидается туман. В Уральске 24 января ночью и утром ожидается туман», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«Ночью 24-25 января в Павлодарской области ожидается сильный мороз 35-40, 25 января местами -43», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«24 января в Актюбинской области местами ожидается гололед, низовая метель. г. Актобе: днем ожидается гололед», — сообщает пресс-служба.

Вероятность шторма синоптики оценили в 75-80%.

«Ночью и утром 24 января в Костанайской области на севере ожидается сильный мороз -40. Днем местами низовая метель. Местами туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«24 января в Карагандинской области местами ожидается туман. Ночью 24 января местами ожидаются низовая метель, ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 метров в секунду», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«24 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, ветер восточный, юго-восточный 15-20 метров в секунду. В Шымкенте 24 января ночью ожидаются низовая метель, ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане 24 января ночью ожидаются низовая метель, ветер восточный, юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.