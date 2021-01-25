Громов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

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Нур-Султан. 25 января. КазТАГ – Сергей Громов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Громов Сергей Николаевич освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК в связи с переходом на другую работу», — сообщили в кабмине в понедельник.

Громов был назначен на пост вице-министра в августе 2019 года, до этого в 2013-2019 годы он был депутатом сената (с 2016 года – вице-спикером), а еще раньше – с 2011 по 2013 годы занимал пост заместителя министра обороны.

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