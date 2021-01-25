Прокуратура отрицает наличие подозреваемых в деле «инфекционки» BI Group в Алматы

Алматы. 25 января. КазТАГ – Прокуратура отрицает наличие подозреваемых в деле быстровозводимой модульной инфекционной больницы BI Group в Алматы, передает корреспондент агентства.

«В деле о модульной больнице пока нет подозреваемых», — приводит заявление прокуратуры города официальный интернет-ресурс акимата Алматы, посвященный ситуации с коронавирусной инфекцией (КВИ).

Также ресурс акимата приводит данные о том, что заключение департамента внутреннего государственного аудита (ДВГА), которое и стало основанием для регистрации досудебного расследования, было сделано 21 декабря 2020 года.

«В настоящее время органом следствия проводятся запланированные следственные действия», — сказал заместитель прокурора Алматы Сакен Ермекбаев.

18 января стало известно, что расследование ведется в отношении руководителя управления комфортной городской среды Алматы Сапара Нурашева и директора ТОО «Bi-Industrial», которые, как уточняет Telegram-канала «Чиновник», «в апреле 2020 года совершили хищение бюджетных средств в сумме Т3,9 млрд из выделенных Т5,5 млрд на строительство модульной инфекционной больницы на 280 коек-мест для усиления мер по снижению распространения коронавирусной инфекций в Алматы». Отмечалось, что «ущерб подтвержден в ходе аудиторской проверки». По информации «антикора», досудебное расследование №217500131000008 по пункту 2 части 4 статьи 189 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) УК РК было начато 16 января.

Напомним, 3 апреля в правительстве Казахстана сообщили, что по предложению министерства здравоохранения принято решение о строительстве трех инфекционных больниц из быстровозводимых конструкций в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент. Выяснилось, что возведением объектов займется компания BI Group, а стоимость строительства оценивается в Т14,8 млрд – позже стало известно, что стоимость может вырасти до Т18 млрд. Возведение больниц сопровождалось многочисленными нарушениями и вызвало широкое возмущение общественности. В частности, казахстанцев возмутили размеры затрат, отсутствие ПСД, а также то, что строительство медучреждения в Алматы ведется на территории уникального памятника раннего железного века без соответствующего согласования с археологами. Кроме того, казахстанцев возмутило то, что договор по больнице в Алматы заключили с BI-Industrial уже после появления сообщения, что это территория курганов. Отдельно на нарушения, которые могут негативно отразиться на памятниках, указали историк Нурлан Атыгаев, археолог Мирас Нурмухамбетов, историк Зайнулла Самашев, а также депутаты сената. В самой компании BI Group признали допущенные нарушения, но возложили ответственность на власти.

30 ноября ряд блогеров и журналистов сообщил о том, что пациентов инфекционной больницы на 280 мест в Алматы, построенной компанией BI Group за Т5,5 млрд, перевозят в другое медучреждение из-за серьезных проблем с отоплением. Отмечалось, что здание не выдержало первых же холодов. По официальной версии чиновников, причина переезда – открытие 30 ноября нового филиала ГКП на ПХВ «Городская клиническая инфекционная больница имени И. Жекеновой» по улице Дегдара, 10/2 в Турксибском районе, а новую больницу от BI Group было решено поставить «в резерв».