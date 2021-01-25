Инфляция в Казахстане по итогам 2020 года составила 7,5% – Нацбанк

Алматы. 25 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Инфляция в Казахстане по итогам 2020 года составила 7,5%, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Годовая инфляция по итогам 2020 года сложилась в соответствии с прогнозами Национального банка и составила 7,5%», — говорится в информации Нацбанка в понедельник.

Согласно информации, продовольственная инфляции ускорилась по сравнению с 2019 годом до 11,3%, непродовольственная инфляция составила 5,5%, сервисная инфляция ускорилась до 4,2%, сезонно-очищенная базовая инфляция ускорилась в декабре 2020 года до 7,9%, по сравнению с 5-6% в сентябре-октябре.

«Инфляционные ожидания остаются повышенными, доля респондентов, ожидающих сохранения текущего либо более быстрого роста цен, составила 50%», — отмечается в информации.