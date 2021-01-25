Костанай. 25 января. КазТАГ – Карантин ужесточили в учебных заведениях Костанайской области, передает корреспондент агентства.

«В постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области №1 от 6 января 2021 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» внести следующие изменения: 1) подпункт 25) пункта 1 изложить в следующей редакции: «25) разрешение функционирования школ с контингентом до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек; дежурных классов в организациях образования для обучающихся в предшкольных, 1-4 классах по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей; остальные обучаются в дистанционном формате», — говорится в постановлении главсанврача Костанайской области в понедельник.

Постановление от 6 января разрешало обучение в школах контингентом до 300 человек и в дежурных 1-5 классах, кроме того, позволялось комбинированное обучение и индивидуальное обучение внеурочное время в группах по 5 человек.

«2) подпункт 26) пункта 1 изложить в следующей редакции: «26) обучение студентов организаций технического и профессионального образования только в дистанционном формате», — сказано в новом постановлении.

В прежнем постановлении было разрешено штатное обучение со второго семестра для cтудентов I курсов колледжей и вузов.

Новое постановление вступает в силу с 00.00 27 января и действует до 00.00 10 февраля.