Алматинка требует от полиции наказать Ермахана Ибраимова за побои и хулиганство

Алматы. 25 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. На чемпиона Олимпийских игр 2000 года по боксу Ермахана Ибраимова поступило заявление в полицию, потерпевшая обвиняет его в нанесении побоев и в мелком хулиганстве.

«10 января 2021 года в районе площади Республики (…) я, Тлеужанова Айгерим Еркинбаевна, в числе других граждан, оказалась в плотном кольце окружения со стороны неизвестных мне лиц, одетых в черное, в масках (…) Примерно к 12.00 этого дня, каким-то образом прорвав образовавшееся вокруг нас плотное кольцо полицейского окружения, к нам пробрался Ермахан Ибраимов, пытавшийся далее своими действиями спровоцировать внутри образовавшегося вокруг нас круга конфликтную ситуацию. Во время того, когда он, размахивая руками, пытался ударить позади меня стоящего мужчину, находящегося вместе со мной внутри плотного полицейского отцепления, он своей тяжелой рукой экс-чемпиона мира по боксу сильно задел меня по лицу. Далее, после того как сотрудники полиции все же вывели его из нашего круга, он, продолжая свои противоправные деяния, при этом не имея законных оснований, на наших глазах насильственным образом разорвал принадлежащий нам на правах частной собственности плакат», — говорится в заявлении.

При этом Тлеужанова подчеркивает, что, разорвав плакат, Ибраимов незаконно уничтожил ее имущество, нарушив тем самым статью 17 (неприкосновенность собственности) КоАП РК, а ударив ее по лицу, нарушил статью 73-2 КоАП РК (нанесение побоев). Кроме того, по мнению заявительницы, Ибраимов совершил мелкое хулиганство (статья 434 КоАП РК).

«Исходя из вышеизложенного, прошу: на основании, поданного мной заявления, возбудить административное производство в отношении Ермахана Ибраимова, по части 1 статьи 73-2, части 1 статьи 434 КоАП РК», — говорится в заявлении.