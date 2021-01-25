Нацбанк Казахстана займется исследованиями

Алматы. 25 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. В 2021-2022 годы Национальный банк Казахстана намерен исследовать денежно-кредитную политику (ДКП), инструменты макроэкономической политики, ликвидность и ценообразование на финансовых рынках и регулирование финансовых отношений, будущее платежной системы, заявил регулятор.

«Документ (программа исследований – КазТАГ) состоит из пяти основных разделов – «Подходы к денежно-кредитной политике и макроэкономическая координация», «Аналитический инструментарий макроэкономической политики», «Ликвидность и ценообразование на финансовых и смежных рынках», «Регулирование и развитие финансовых отношений», «Будущее платежной системы», — сообщили в Нацбанке в понедельник.

Согласно информации, стратегические направления и приоритетные для деятельности Национального банка исследовательские задачи по каждому разделу сформулированы пока на 2021 год.