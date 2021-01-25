«Новые партии могут появиться в Казахстане в ближайшее время». «Появятся ли в Казахстане свои «навальные»?». «Очень странное кадровое назначение…». «Чем вызвана резко возросшая активность по усилению боевой готовности Внутренних войск»

Сетевой Казахстан 25 января 2021г.

TIME . KZ . «Стати здесь совсем не кстати, или К вопросу о партстроительстве и теневом кабмине» — Новые партии могут появиться в Казахстане в ближайшее время. Глава Минюста Марат БЕКЕТАЕВ заявил о том, что в 2020 году поступило девять заявок от различных инициативных групп граждан, которые хотели бы зарегистрировать политическую организацию. Шести из них было отказано (но если они исправят ошибки, то смогут подать заявку снова). А вот три оставшиеся вышли на финишную прямую. По словам Бекетаева, две из этих трех политгрупп должны провести съезд и внести второй пакет документов в Министерство юстиции, а третья уже проходит этап регистрации.

«Газовый вопрос требует срочного решения» — С вводом в эксплуатацию газопровода “Сарыарка” в столицу пришло голубое топливо. Но газификация не стала массовым явлением в Нур-Султане. Количество домохозяйств, отказавшихся от угля в пользу комфорта и экологии, пока остается очень низким. Кстати, в акимате Нур-Султана есть понимание того, что с таким тарифом газификация столицы может оказаться блефом.

«Границы возможного» — Активисты призывают власти Алматы наложить временный мораторий на любое строительство в пределах исторического центра. Авторы проекта определили границы исторического центра города, который представляет собой сложную геометрическую фигуру в пределах проспекта Абая — реки Малая Алматинка — проспекта Райымбека — улицы Байтурсынова. Общественность высказала свои замечания.

SPIK . KZ . «Общественный совет – это не почетная ложа в зрительном зале» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ подписал закон об общественных советах. Согласно закону, общественные советы представляют собой консультативно-совещательные, наблюдательные органы. Действуют они автономно и самостоятельно. Для чего нужны советы и насколько новый закон соответствует концепции «слышащего государства»? Ответы на эти и другие вопросы даст член общественного совета Алматы, президент Казахстанской ассоциации франчайзинга, писатель Бекнур КИСИКОВ.

QMONITOR . KZ . «Появятся ли в Казахстане свои «навальные»?» — Минувшая избирательная кампания продемонстрировала абсолютную недееспособность реальной оппозиции (именно реальной, а не мнимой вроде «Ак жола» и Народной партии Казахстана). Вроде бы растет уровень гражданской протестности, появляются новые движения, но встать во главе людей, желающих серьезных политических перемен в стране, похоже, некому. Что же должно измениться, чтобы в Казахстане, наконец, возникли силы, способные по-настоящему оппонировать власти? Стоит ли ждать в обозримом будущем появления у нас своих «навальных»?.. Виктор КОВТУНОВСКИЙ, политолог: «Ситуацию можно описать словами классика: иных уж нет, а те далече». Юрий БУЛУКТАЕВ, политолог: «Такие «оппозиционеры» казахстанскому обществу не нужны». Андрей ЧЕБОТАРЕВ, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива»: «Власть блокировала возможности для создания соответствующими группами своих партий».

«Казахскоязычные и русскоязычные: консенсус пока невозможен?» — Недавно на нашем сайте мы вместе с экспертами рассмотрели возможные пути решения языковых проблем, которые на протяжении долгого времени остаются весьма ощутимым фактором раздражения и водоразделом внутри казахстанского сообщества. В продолжение этой дискуссии своим видением выхода из сложившейся ситуации согласился поделиться известный web-издатель Джанибек СУЛЕЕВ — Первое, что может предпринять власть в данной ситуации, так это не делать резких движений, сохранить нынешний конституционный статус казахского и русского языков. Второе – уйти от бессмысленной дискуссии (а, по сути, нагнетания темы), вести которую мы неспособны ни по культурным, ни по иным показателям. И третье — технически обеспечить такие условия в стране, чтобы никто де-факто не ущемлялся по языковому признаку.

DIALOG . KZ . «Очень странное кадровое назначение…» — Перестановка чиновников с одного места на другое дело привычное, но почти каждый раз некоторые кадровые назначения вызывают чувство недоумения. К примеру, назначение Габидуллы АБДРАХИМОВА на пост вице-министра культуры и спорта Казахстана. Вспомним, Габидулла Абдрахимов больше известен как бывший аким Шымкента. Это не единственная должность в его послужном списке. Но, его помнят именно как бывшего акима Шымкента из-за скандалов на этой должности. К слову, по имеющейся информации в интернете, в Лондоне у него есть апартаменты на сумму 1,5 миллиона фунтов. Видео в свое время выступило в качестве достаточно сильного раздражителя для народа, чем заметно подкосили Абдрахимову искусственно созданную репутацию.

NOMAD . SU . Данияр АШИМБАЕВ – «К чему призывают реформаторы здравоохранения» — Под красивыми словами плохо замаскированы две вещи — минимизация ответственности медицинского сообщества за состояние дел в современном здравоохранении и борьба за бюджетные потоки. По крайней мере, ничего другого мне там не увиделось. События 2020 г. показали ту яму, куда загнали здравоохранение страны многочисленные реформаторы. Может, я не прав в своих выводах по поводу состояния дел в отрасли и инициатив уважаемых специалистов, но педалирование ими коммерческой стороны вызывает все больше вопросов.

365 INFO . KZ . ««Братская могила преподавателей» — как выглядит система высшего образования изнутри» — О кризисе казахстанского высшего образования говорят многие и довольно давно. Вузы, дипломы которых более менее котируются, можно пересчитать по пальцам. Все чаще звучит ностальгия по советским университетам, причем не только у старшего поколения, но и у молодых специалистов. Один из преподавателей отечественных вузов согласился рассказать нам, что сейчас происходит в системе высшего образования. Но на условиях анонимности. Мы хотели перейти на новую систему, но взять ее полностью не удалось, а в усеченном виде она не работает.

«Закирьянова привлечь к ответственности, чтобы другим неповадно было» — Фотографии кабинета Кайрата ЗАКИРЬЯНОВА, президента Казахской академии спорта и туризма, вполне могут стать поводом для судебного разбирательства. Шкуры барса, рыси и чучела других животных должны заинтересовать природоохранную прокуратуру. Председатель правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Айгуль СОЛОВЬЕВА просит досконально во всем разобраться…

AZATTYQ . ORG . «Проект о противодействии семейному насилию. Чем вызваны споры?» — Рассматриваемый в казахстанском парламенте законопроект «О противодействии семейно-бытовому насилию» вызвал бурные обсуждения и расколол общество. По мнению экспертов, документ недоработан. Авторы проекта считают, что его неправильно разъясняют, не принимая во внимание недавние исключения ряда спорных формулировок.

KURSIV . KZ . «Казахстанский спорт погряз в допинге» — Скандалы, суды, дисквалификации происходят каждый год… Несмотря на то, что с весны 2020 года многие соревнования по всему миру были отменены или перенесены, Всемирное антидопинговое агентство WADA не ослабило свою хватку и продолжает уличать в применении запрещенных препаратов нечистых на руку спортсменов. 2021 год для казахстанского спорта начался с того же, чем и закончился 2020-й – с допингового скандала.

CARAVAN . KZ . «Чем вызвана резко возросшая активность по усилению боевой готовности Внутренних войск» — Главнокомандующий Нацгвардией Руслан ЖАКСЫЛЫКОВ в эксклюзивном интервью “КАРАВАНУ” откровенно рассказал о том, что из пистолета Макарова вместе с офицерским составом и контрактниками у него стреляют даже солдаты-срочники. Днем и ночью тренируются, невзирая на дождь или снег, изнуряющую жару или лютый мороз. А на мой прямой вопрос: “Чем вызвана такая активность в усилении боевой готовности Внутренних войск?” – генерал-лейтенант ответил тоже предельно честно — 99,999 процента казахстанцев понимают, что настоящего развития в стране можно достичь исключительно при наличии спокойствия и стабильности. Экономической, политической, какой-либо другой, но стабильности! Бардак и беспорядки ведут к хаосу. Потому и приходится иногда пресекать противоправные действия отдельных граждан.

KAPITAL . KZ . «Пенсионные излишки: почему снимать их плохая идея?» — В итоге получается, что, учитывая среднюю стоимость жилья, оно уже подорожало за прошлый год на средние суммы, наколенные на пенсионных счетах, полностью нивелируя всю идею программы. То есть те, кто купит квартиры с «пенсионных излишков», переплатят за них. Действительно, те немногие, кто накопил достаточно большие суммы для покупки целой квартиры, окажутся в относительном плюсе, но таких вкладчиков, будем откровенны, единицы. Остальные просто закопают свои пенсионные активы в дорогие квадратные метры, которые на реальном рынке были бы гораздо дешевле.

VLAST . KZ . «Чем дышит Алматы. Весь 2020 год в одном таймлапсе» — Город продолжает задыхаться от смога с середины осени до середины весны. С середины января 2020 года журналист Vласти, живущий в центре Алматы, примерно в одно время фотографировал вид на город, день за днем и месяц за месяцем. В итоге в одном таймлапсе соединены почти три сотни фотографий, иллюстрирующих, чем дышит Алматы. Редакция также изучила и обобщила данные со счетчиков, фиксирующих загрязнения воздуха.

LITER . KZ . «В Казахстане можно по закону не платить 10% за обслуживание в ресторанах. Как это сделать» — В комитете заявили, что согласно ГОСТ 30389-2013, заведение (ресторан, кафе и так далее) не может брать дополнительную плату за обслуживание – это незаконно — «В кафе и ресторане предоставление услуг официанта потребителям является обязательным условием для такой категории объектов общественного питания. Услугу «обслуживание» невозможно заказать без заказа еды и напитков… Таким образом, взимание отдельной платы за обслуживание, относится к условиям, нарушающим или ущемляющим права потребителей».

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