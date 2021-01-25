Около 20 китайских солдат ранены при попытке вторжения в Индию – индийские СМИ

Алматы. 25 января. КазТАГ – Около 20 китайских солдат ранены при попытке вторжения в Индию, сообщают сразу несколько индийских СМИ, в числе которых India Today и Times of India.

«Около 20 китайских солдат были ранены в столкновении, которое произошло на прошлой неделе после того, как индийские войска не позволили патрульной группе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) войти на территорию Индии в районе перевала Наку-Ла в штате Сикким (Гималаи – КазТАГ). Несколько солдат индийской армии также получили ранения», — сообщает в понедельник India Today.

Times of India приводит точное число раненых с индийской стороны – по данным источников издания, пострадали четверо индийских солдат. Также СМИ сообщают, что за последние дни произошло как минимум два столкновения. Стычки совпали по времени с переговорами между военными двух стран, которые обсуждают взаимный отход вооруженных сил ото всех точек соприкосновения в районе Восточного Ладакха (Западный Тибет).

Публикации индийских СМИ совпали по времени с сообщениями о нарушении 20 самолетами НОАК воздушного пространства Тайваня в ходе двухдневных учений. Китай считает Тайвань своей территорией, и, по мнению экспертов, проверяет таким образом позицию администрации нового президента США Джо Байдена на свои действия. Американские власти уже отреагировали на ситуацию, подтвердив «очень твердую приверженность» оказанию помощи Тайваню в области обороны.