Нур-Султан. 25 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. Рост цен на яйца и мясо курицы вызван удорожанием кормов, которые составляют до 70% их себестоимости, заявил президент ОЮФЛ «Союз птицеводов Казахстана» Руслан Шарипов

«Главная часть себестоимости в мясе птицы и яиц – это корма, где они составляют до 70%», — прокомментировал Шарипов в понедельник вопрос КазТАГ о причинах роста цен на куриные яйца с примерно Т450 до Т600 в розничной торговле.

По его словам, на сегодня зерно выросло в цене почти в 2,2 раза.

«Если в 2019 году пшеница стоила Т46 тыс., то сейчас стоит более Т100 тыс. Кукуруза (подорожала – КазТАГ) в 1,5 раза, масленичные культуры, особенно, соевые жмыхи, выросли в три раза с Т90 тыс. до Т270 тыс.», — сказал глава союза.

К тому же, по его данным, Казахстан импортирует ветеринарные препараты, племенной молодняк, минеральные добавки, оборудование за валюту.

Также, рост цен обусловлен сохраняющимися системными проблемами в отрасли, к которым в первую очередь относятся высокая производственная себестоимость из-за постоянно растущих цен на зерно, так как отсутствует государственный фуражный фонд.

«В Казахстане нет племенной базы и поэтому производители вынуждены завозить за валюту племенных суточных цыплят мясного и яичного направления из-за пределов РК», — отметил Шарипов.

Правительство, по его мнению, должно регулировать цены. Нужна поддержка государством производителя и зерна, и животноводческой продукции, например, выделение средств из бюджета для удешевления стоимости кормов.