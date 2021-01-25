Нур-Султан. 25 января. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на вторник в семи областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«26 января в Акмолинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Днем местами ожидается гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром 26 января ожидается туман. Низовая метель, днем гололед», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

В Туркестанской области во вторник местами ожидается туман, низовая метель, ветер восточный 15-20 метров в секунду.

«26 января в Атырауской области местами ожидается туман, ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

26-27 января в Карагандинской области местами ожидается туман.

«26 января в Кызылординской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

В Западно-Казахстанской области во вторник местами ожидается туман. В Уральске 26 января ночью и утром ожидается туман.

«26 января в Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.