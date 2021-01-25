Нур-Султан. 25 января. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам субсидирования питьевого водоснабжения, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий между местными представительными, центральными и местными исполнительными органами по субсидированию питьевого водоснабжения», — сообщили в Акорде в понедельник.

Законопроектом предусматривается передача функций по разработке и утверждению перечня особо важных локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками водоснабжения, от уполномоченного органа в местные исполнительные органы; наделение местных представительных органов областей новыми полномочиями по утверждению размера платы за один кубический метр поданной питьевой воды населению из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения.

Кроме того, закон предусматривает введение компетенции уполномоченного органа в области коммунального хозяйства по разработке и утверждению методики расчета размера платы за кубический метр поданной питьевой воды населению из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения.

По словам разработчиков, принятие закона должно сократить сроки включения построенных локальных систем в перечень особо важных локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения и повысить оперативность выделения и получения субсидий регионами на питьевое водоснабжение. Также закон устанавливает порядок определения размера платы за 1 кубометр поданной питьевой воды населению с учетом средних тарифов по области и социально-экономического развития региона.