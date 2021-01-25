Алматы. 25 января. КазТАГ – По данным конференции Организации объединенных наций (ООН) по торговле и инвестициям (ЮНКТАД), Казахстану и Беларуси в 2020 году удалось избежать снижения иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба ООН.

«В 2020 году глобальные потоки прямых иностранных инвестиций снизились на 42 процента по сравнению с 2019 годом. В наибольшей степени пострадали промышленно развитые страны и страны с переходной экономикой, но не все. Казахстану и Беларуси удалось этого избежать», — говорится в докладе ЮНКТАД.

Авторы доклада отмечают, что на инвестиционные проекты негативно повлияли пандемия, а также связанные с нею меры ограничения и карантина.

«В 2020 году мировой объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил всего $859 млрд, тогда как в 2019 году он был на уровне $1,5 трлн. Таких вялых инвестиционных вложений не было со времен начала 1990-х годов. Показатели этого на 30% ниже даже уровня 2009 года, когда был глобальный финансовый кризис. Наименьшей популярностью у инвесторов в этом году пользовались богатые страны, куда потоки ПИИ упали на 69% до примерно $229 млрд. Инвестиции в США сократились на 49% и составили $139 млрд», — уточнили эксперты.

Доля развивающихся стран в мировых ПИИ достигла 72% – это самый высокий показатель за всю историю. При этом рейтинг крупнейших получателей ПИИ возглавил Китай.

«Что касается стран с переходной экономикой, то приток прямых иностранных инвестиций там резко упал — на 77%, до примерно $13 млрд. Это – самый низкий уровень притока в регион с 2002 года. При этом в наибольшей степени из-за кризиса COVID-19 пострадали инвестиционные проекты в России. В эту страну ПИИ сократились с $32 млрд в 2019 году до $1,1 млрд в 2020 году. Кроме пандемии были и другие факторы. Так, слабый международный спрос на сырую нефть и связанный с ценами на нее апрельский конфликт с другими крупными производителями подорвали интерес инвесторов к нефтяному сектору», — сказано в докладе ЮНКТАД.