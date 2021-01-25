Задержан бывший глава спецслужб – экс-кандидат в президенты Кыргызстана Абдиль Сегизбаев

Алматы. 25 января. КазТАГ – Задержан бывший глава государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) – экс-кандидат в президенты Кыргызстана Абдиль Сегизбаев, сообщает 24.KG.

«Военная прокуратура задержала бывшего главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева», — сообщили в пресс-службе генпрокуратуры Кыргызстана в понедельник.

Как отмечается, 14 января надзорный орган зарегистрировал досудебное производство по факту незаконных действий, выраженных в умышленной дискредитации депутатов Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова, Аиды Саляновой и Омурбека Текебаева перед населением Кыргызстана и преднамеренном обвинении их в совершении преступления. В частности, по факту злоупотребления должностным положением и других незаконных действий со стороны бывшего председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева по так называемому Белизгейту.

«В ходе расследования ГКНБ совместно с Военной прокуратурой получены доказательства совершения вышеуказанных преступлений Абдилем Сегизбаевым. Последний задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека», — уточнили в Генпрокуратуре.

По данным издания, Сегизбаев является фигурантом двух дел – по коррупции при трансформации земельных участков в селе Кой-Таш и по так называемому Белизгейту.

«Второе дело возбуждено по заявлению бывшего главы фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова, поданному им еще в 2019 году. Тогда главный надзорный орган отказал заявителю, отметив, что в действиях Сегизбаева нет состава преступления. Теперь свое постановление об отказе Генпрокуратура отменила и вынесла новое – удовлетворить прошение Алмамбета Шыкмаматова. Он требует привлечь Абдиля Сегизбаева к уголовной ответственности за распространение фальшивых документов по Белизгейту», — сказано в сообщении.

Сегизбаев ранее баллотировался на пост президента Кыргызстана – на прошедших выборах он набрал 1,46% голосов, что является пятым результатом по числу голосов.