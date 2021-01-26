Казахстанский эксперт по вопросам ВТО получила пост в руководстве ЕЭК

Алматы. 26 января. КазТАГ – Казахстанский эксперт по вопросам Всемирной торговой организации (ВТО) Нургуль Айтбаева получила пост в руководстве Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает пресс-служба комиссии.

«Заместителем директора департамента торговой политики ЕЭК назначена Нургуль Айтбаева», — говорится в сообщении.

Как уточнили в комиссии, назначение произошло 25 января.

Айтбаева начала карьеру в 2010 году в АО «Центр развития торговой политики» в Нур-Султане, где прошла путь от ассистента эксперта до руководителя проектов по вопросам Всемирной торговой организации.