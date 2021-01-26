«Россельхознадзор» частично снимает запрет на ввоз томатов и перцев из Казахстана

Алматы. 26 января. КазТАГ – «Россельхознадзор» с 27 января частично снимает запрет на ввоз из Актюбинской и Алматинской областей Казахстана томатов и перцев, разрешив поставки с двух предприятий, сообщает ТАСС.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 января 2021 года отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с предприятий ТОО «Green Capital Kazakhstan» (Актюбинская область) и TOO «Green Land Alatau» (Алматинской области) Республики Казахстан», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, решение принято на основании достигнутых договоренностей, а также по результатам анализа полученной от комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства республики Казахстан информации о проведенных карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении томатов и перцев, производимых данными компаниями, и принимаемых компетентным ведомством мерах по недопущению ввоза и вывоза с территории республики Казахстан продукции, зараженной вирусом коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus).

Отмечается, что поставки указанных овощей будут осуществляться под гарантии Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

«Ввоз томатов и перцев из Актюбинской и Алматинской области Республики Казахстан был запрещен с 18 января 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата, в отношении которого «Россельхознадзором» введена временная карантинная фитосанитарная мера», — резюмируется в сообщении.