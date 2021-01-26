Бизнес-ассоциации Турции заявили о важности поддержания стабильных цен после пандемии

Алматы. 26 января. КазТАГ — Бизнес-ассоциации Турции заявили о необходимости поддержания стабильных цен после пандемии, сообщает «Синьхуа».

«Ведущие бизнес-ассоциации и союзы Турции призвали правительство срочно предпринять необходимые шаги для обеспечения стабильности цен для привлечения иностранных инвестиций после пандемии», — говорится в сообщении.

По мнению представителей турецкого бизнеса, без этого невозможно долгосрочное восстановление экономики.

«Любое восстановление экономики без ценовой стабильности было бы кратковременным и сузило бы инвестиционные возможности», — заявили в совместном заявлении председатели четырех организаций, включая Турецкую ассоциацию промышленности и бизнеса (TUSIAD).

Они подчеркнули, что ценовая стабильность улучшит инвестиционную привлекательность страны, повысит предсказуемость и привлечет инвестиции в новые технологии с высокой добавленной стоимостью.

«Поэтому мы считаем, что ценовая стабильность — это необходимое условие обеспечения роста благосостояния нашей страны», — говорится в заявлении.

Ассоциации также подчеркнули, что было бы чрезвычайно полезно провести консультации между государственным и частным секторами.

«Этот процесс будет способствовать тщательному мониторингу глобальной и местной динамики цен по отраслям и способствовать выявлению рисков», — заявили они, призвав правительство создать такой механизм для поддержания долгосрочного роста.

Декларацию подписали также председатели Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей, Союза торговых палат и бирж Турции и Конфедерации турецких торговцев и ремесленников.