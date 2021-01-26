ВОЗ выпустила рекомендации по применению вакцины от коронавируса компании Moderna

Алматы. 26 января. КазТАГ – Стратегическая консультативная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выпустила рекомендации по применению вакцины от коронавируса mRNA-1273 американской компании Moderna, сообщает «РБК».

«В рекомендациях говорится, что склонность к анафилаксии (острой, угрожающей жизни аллергической реакции) по отношению к любой другой вакцине или инъекционной терапии не является противопоказанием к вакцинации. Однако они предупредили, что процедура должна сопровождаться соответствующими мерами предосторожности», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, оценку рисков должны производить врачи, имеющие специальные знания в области аллергических заболеваний. Такие пациенты должны находиться под наблюдением медиков в течение 30 минут после вакцинации вместо стандартных 15.