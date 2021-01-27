Дороги планируют сделать частично платными в ВКО

Усть-Каменогорск. 27 января. КазТАГ – Дороги планируют сделать частично платными в Восточно-Казахстанской области, сообщает YK-news.kz.

«Инвестор по устройству и обслуживанию инфраструктуры системы взимания платы за проезд по автодорогам республиканского значения заключил двухсторонний договор с АО «НК «КазАвтоЖол» по установке и последующему обслуживанию пунктов стационарного контроля (ПСК-арок)», — сообщили в Восточно-Казахстанском филиале АО «НК «КазАвтоЖол».

Как уточняется, системы взимания платы на участках трассы Омск-Майкапшагай уже установлены. Отмечается, что дорогу Омск-Майкапшагай планируется сделать частично платной. Соответствующее оборудование уже установлено, но еще не введено в эксплуатацию на участках: граница Павлодарской области-Семей и Семей-Калбатау.

«Арки, о которых идет речь, будут автоматически идентифицировать транспортные средства по регистрационному номерному знаку. Страны-производители программно-аппаратного комплекса разные: Россия, Тайвань, США и так далее. Сбор и обработка данных, а также взимание платы будут производиться департаментом платных дорог АО «НК «КазАвтоЖол», — резюмируется в сообщении.