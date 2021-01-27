Казахстанский боец возмутился прогнозами минздрава об эпидситуации

Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Бибихан Серикова. Казахстанский боец Куат Хамитов возмутился прогнозами министерства здравоохранения об эпидемиологической ситуации.

«Я удивляюсь нашим правительством. Если вы такие прогнозисты и заранее знаете статистику о несуществующей болезни и его результатах, то будьте добры, сделайте прогноз на ближайшие пять лет пожалуйста», — предложил Хамитов в Instagram во вторник.

По его словам, казахстанцы живут как в Африке.

«Я не хочу, чтобы мой народ жил как арабы! Не через 20 лет, а сегодня, сейчас. Чем мы хуже их, тем более у нас нефти больше, чем у них, у нас больше золота, газа, урана и еще всякого, но при этом, мы живем как в Африке, что вы ответите на это господа прогнозисты?» — возмущается он.

Он остановился на нескольких вопросах, на которые, по его мнению, должны отвечать «прогнозисты».

«Когда мы начнем обеспечивать простой народ работой по профессии? Когда наши дети начнут получать бесплатное образование дома? Когда наши агашки и их дети перестанут лечиться и рожать за границей, а будут ходить в наших больницы? Почему, вы, господа прогнозисты, не говорите о таких вещах», — негодует казахстанский боец.

Хамитов считает, что власть карантином убивает народ.

«Вы, идиоты, своим карантином убиваете свой народ, их бизнес! И так 80% людей без работы. Кроме трех городов Казахстана, везде безработица, и они до сих пор живут в старых городах, будто там до сих пор 16 век», — пишет Хамитов.

При этом боец назвал новоиспеченных депутатов бездарными людьми.

«Но вы продолжаете брать в депутаты бездарных «…» (ненормативная лексика — КазТАГ), которые ни рыба, ни мясо, и только думают о своей шкуре. Когда вы наберетесь смелости и будете по-настоящему независимой страной, а не будете трястись под дудку запада, востока. Пора уже думать о народе, пора», — призывает Хамитов.