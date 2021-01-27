Нур-Султан. 27 января. КазТАГ – Два кредита на Т82 млрд хотя выдать из бюджета Казахстана «Отбасы банку», передает корреспондент агентства.

«Бюджетный кредит предоставляется заемщику в сумме Т50 млрд, предусмотренной законом Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года «О республиканском бюджете на 2021-2023годы» по бюджетной программе 231 «Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» («Отбасы банк» – КазТАГ) для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов», — говорится в приложении к проекту постановления правительства.

Ожидается, что кредит будет выдан сроком на 25 лет под 0,01% годовых.

«Целью предоставления бюджетного кредита является предоставление предварительных и промежуточных жилищных займов малообеспеченным семьям из очередников МИО – участникам государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением правительства Республики Казахстан от 31декабря 2019 года №1054, по механизму кредитования малообеспеченных семей из очередников местных исполнительных органов (МИО) по ставке вознаграждения 2% годовых», — сказано в документе.

Согласно проекту еще одного постановления, кабмин планирует выделение «Отбасы банку» бюджетного кредита на Т32 млрд.

«Бюджетный кредит предоставляется заемщику в сумме Т32 млрд, предусмотренной законом Республики Казахстан от 2 декабря 2020 года «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» по бюджетной программе 231 «Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов», — указано в проекте постановления.

Этот кредит намерены выдать сроком на 20 лет под 0,15% годовых.

«Целью предоставления бюджетного кредита является предоставление заемщиком предварительных и промежуточных жилищных займов участникам государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2019 года №1054, по механизму реализации социального кредитного жилья местного исполнительного органа, при этом конечная ставка вознаграждения не должна превышать 5% годовых», — уточняется в документе.