К сожалению, у части наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть – Бекшин

Алматы. 27 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. К сожалению, у части наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть, считает главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Да, конечно, к сожалению, у части наших граждан достаточно средств, чтобы отдохнуть. Но, возвращаясь, практически 90% наших сограждан заблаговременно проходят тестирование, по приезду спокойно выходят по зеленому коридору и идут домой, поскольку на руках имеют справки с отрицательным результатом по тестированию. Но определенная часть пытается сэкономить. Поэтому приезжают, при этом их бесплатно забирает государство, предоставляет им транспорт, предоставляет им гостиницу, далее бесплатно им тестирование проводит, бесплатно кормит. Есть жалобы, конечно же. Мы не можем предоставлять сейчас пятизвездочные гостиницы и потом они тоже должны понимать, что, не проверившись, они подвергли опасности пассажиров, наших же сограждан, жителей нашего города», — сказал Бекшин на брифинге в среду.

При этом он отметил, что без справок о ПЦР-тесте в Алматы прибыли более 13 тыс. человек.

«Более 13 тыс. приехали без справок. И всем им был представлен кров, представлено питание, бесплатное тестирование. И при этом, конечно же, выявились среди них с положительным тестами – 85 граждан было выявлено с положительными тестами. Больше всего, которые приехали из Турции – 30 человек, по 23 человека, которые приехали из Египта и ОАЭ. Больные были госпитализированы. 1 ПЦР-тест сейчас стоит Т8025, проживание стоит Т6, питание, медицинское обслуживание, проезд – еще Т4,5 тыс. – Т10,5 тыс. на одного больного», — посчитал Бекшин.