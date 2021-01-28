Шымкент. 28 января. КазТАГ – Более Т90 млн хочет потратить акимат Шымкента на «информационно-агитационные услуги», передает корреспондент агентства.

«Заказчик – ГУ «Управление внутренней политики и по делам молодежи города Шымкент»; наименование – услуги по распространению информации; дополнительная характеристика — Информационно – агитационные услуги (через наглядно-пропагандические средства) по реализации социальной политики в различных направлениях и направлениях жизнедеятельности города Шымкента; плановая сумма – Т90 191 071,43», — говорится в описании лота, размещенного 27 января на портале государственных закупок.

Предварительный прием заявок на участие в конкурсе стартует 3 февраля в 13.35 и завершится 18 февраля в 13.36.

«Необходимо установить наглядно-пропагандистские средства по заказу заказчика на билбордах, панно, арках под перекиды, ситибордах, лайтбоксах, щитах остановочного комплексов, заборах, перетяжках, торцах домов и в других местах города Шымкент», — сказано в технической спецификации к конкурсу.