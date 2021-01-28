Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Правительство представило новый вариант казахского алфавита на латинице, передает корреспондент агентства.

«Усовершенствованный алфавит включает 31 символ базовой системы латинского алфавита, полностью охватывающей 28 звуков казахского языка. Специфические звуки казахского языка ә (ä), ө (ö), ү (ü), ұ (ū) и ғ (ğ), ш (ş) обозначены диакритическими символами умляут ( ̈ ), макрон ( ˉ ), седиль ( ̧), бревис ( ̌ ), которые часто используются в международной практике», — сообщили в пресс-службе правительства по итогам прошедшего в четверг заседания Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику.

Как заявили в кабмине, «алфавит соответствует принципу «один звук – одна буква», закрепленному в письменной практике казахского языка».

Поэтапный переход на новый алфавит планируется с 2023 года по 2031 год.

«Усовершенствованная версия алфавита даст новый импульс развитию казахского языка и будет способствовать его модернизации в соответствии с современными тенденциями. В предстоящий период необходимо провести большую подготовительную работу по постепенному переходу на латинскую графику казахского языка», — заявил премьер-министр Аскар Мамин.

Он поручил провести широкую информационно-разъяснительную работу среди населения по вопросам усовершенствованного алфавита казахского языка на основе латинской графики.

Напомним, в октябре 2017 года первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику». Он поручил правительству «образовать национальную комиссию по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, обеспечить поэтапный перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года», а также принять иные меры по реализации указа, «в том числе организационного и законодательного характера».

9 ноября 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что работа по внедрению латинского алфавита должна осуществляться постепенно.