Нур-Султан. 28 января. КазТАГ – Между Казахстаном и Россией выполняется лишь два авиарейса в неделю, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации РК.

«В связи с информацией в СМИ касательно полетов российской авиакомпании «Аэрофлот» в Казахстан сообщаем, что до пандемии коронавирусной инфекции регулярное авиасообщение между Казахстаном и Россией осуществлялось казахстанскими и российскими авиакомпаниями между городами Нур-Султан, Алматы, Актау, Актобе, Атырау, Уральск, Караганда, Шымкент, Павлодар, Усть–Каменогорск, Тараз, Костанай и Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Астрахань, Казань, Омск, Махачкала, Краснодар, Тюмень, Минеральные Воды с частотой 178 рейсов в неделю.

В марте 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции регулярное авиасообщение между двумя странами было приостановлено», — рассказали в пресс-службе в четверг.

Как уточняется, возобновление и любое увеличение регулярных рейсов между Казахстаном и Россией, выполнявшихся до введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции, осуществляется не авиакомпаниями, а в соответствии с решениями Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан и оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации с учетом эпидемиологической ситуации в обеих странах и мире.

«В настоящее время регулярное авиасообщение между Казахстаном и Россией выполняется авиакомпаниями Air Astana и «Аэрофлот» с частотой два рейса в неделю только между городами Нур-Султан и Москва», — резюмируется в сообщении.