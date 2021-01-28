Алматы. 28 января. КазТАГ – Министр Багдат Мусин избран председателем Межгосударственного совета по космосу на 2021 год, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

«27 января 2021 года делегация министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан под руководством министра Багдата Мусина приняла участие во втором заседании Межгосударственного совета по космосу, являющегося органом отраслевого сотрудничества государств — участников СНГ», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, на заседании было рассмотрено 18 актуальных вопросов по сотрудничеству в сфере освоения и развития космоса. Казахстан представил участникам заседания свой опыт в вопросах цифровизации отраслей экономики на основе применения данных космической системы дистанционного зондирования Земли, геоинформационных технологий и спутниковой навигации.

«Также стороны обсудили вопрос создания оптических и телекоммуникационных спутников на базе сборочно-испытательного комплекса в Казахстане, реализации инвестиционного проекта по созданию казахстанской спутниковой группировки ДЗЗ среднего разрешения, состоящей из трех космических аппаратов», — пишет пресс-служба.

Отмечается, что в рамках заседания, по предложению Исполнительного комитета СНГ, председателем Совета на 2021 год избран Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

«По итогам заседания утвержден план работ Совета на 2021 год. Стороны отметили, что повестка дня заседания была своевременной и принятые в его ходе решения будут способствовать расширению и повышению эффективности взаимодействия государств — участников СНГ в области космической деятельности», — рассказали в министерстве.

Также сообщается, что заседание Совета проводится в рамках Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и Соглашения об осуществлении совместной деятельности государств-участников СНГ в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанных в 2018 году.

«В заседании приняли участие члены совета от Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан, представители Исполнительного комитета СНГ, МИДа России и Россотрудничества. Представители Республики Армении и Азербайджанской Республики приняли участие в заседании совета в качестве наблюдателей. Участие в онлайн заседании Совета также приняли руководители предприятий космической отрасли Казахстана», — резюмируется в сообщении.

Проведение очередного заседания Совета запланировано на первое полугодие 2022 года в Росии.