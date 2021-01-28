Обеспеченность лекарств в аптеках Алматы составляет 85-90%

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Алматы. 28 января. КазТАГ – Обеспеченность лекарств в аптеках Алматы составляет 85-90%, сообщает координатор акимата Алматы по обеспечению лекарственными препаратами Зангар Салимбаева.

«Проводится мониторинг обеспеченности стационаров, поликлиник и аптек города лекарственными средствами. Обеспеченность составляет 85-90%, в остатках аптек имеется свыше миллиона востребованных препаратов», — рассказала Салимбаева в четверг.

Как уточняется, на сегодня из запланированных к ввозу 40,1 млн лекарственных средств и изделий медицинского назначения: в город завезено 47,2 млн, реализовано 22,3 млн, в наличии имеется 24,8 млн, в том числе неснижаемый остаток 8 млн.

«Дополнительно до 31 января 2021 года ожидается поступление 453 тыс. лекарственных средств», — резюмируется в сообщении.

 

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